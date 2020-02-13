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18:35 (мск), источник: РИА Новости

Водонаева приехала в полицию из-за поста о «быдле» и маткапитале

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева дает объяснения в полиции из-за своего поста в Instagram о целесообразности материнского капитала.

Источник: РИА Новости

Она приехала в отделение полиции со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым. От комментариев прессе Водонаева отказалась, пообещав, что пообщается после дачи показаний.

Бывшая участница «Дома-2», а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».

Ранее защита заявила, что на Водонаеву написали заявление в полицию, и она намерена дать «необходимые объяснения» и подчеркнуть, что это ее частное мнение, никаких призывов в тексте не было. Если необходимо, защита проведет лингвистическое исследование.

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