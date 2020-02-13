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19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка познакомилась с кумиром благодаря удачному фотошопу

Актер оценил ее старания и фантазию.

63-летний индийский актер и продюсер Анил Капур считается одним из самых популярных артистов Болливуда. В свои годы он продолжает активно сниматься и ведет социальные сети, чем радует своих поклонников.

13 февраля Капур опубликовал в Twitter свое новое фото, на котором он загадочно смотрит вдаль на море.

От изнурительных ночных съемок до спокойного утра

Твит актера набрал много лайков, но одна из поклонниц решила этим не ограничиваться и прифотошопила знаменитость на снимок рядом с собой. Готовую работу она опубликовала в комментариях к оригинальному посту.

О чем мы говорим, сэр?

Невероятно, но факт — Капур обратил внимание на творчество поклонницы и ответил ей.

Я думаю, мы обсуждаем, что бы съесть на завтрак.

Девушка, как и другие подписчики, явно не была готова к такому повороту и скрыть эмоций не смогла.

Лучший завтрак в моей жизни!

Екатерина Гура

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