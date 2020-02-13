Девушка познакомилась с кумиром благодаря удачному фотошопу

63-летний индийский актер и продюсер Анил Капур считается одним из самых популярных артистов Болливуда. В свои годы он продолжает активно сниматься и ведет социальные сети, чем радует своих поклонников.
13 февраля Капур опубликовал в Twitter свое новое фото, на котором он загадочно смотрит вдаль на море.
Твит актера набрал много лайков, но одна из поклонниц решила этим не ограничиваться и прифотошопила знаменитость на снимок рядом с собой. Готовую работу она опубликовала в комментариях к оригинальному посту.
Невероятно, но факт — Капур обратил внимание на творчество поклонницы и ответил ей.
Девушка, как и другие подписчики, явно не была готова к такому повороту и скрыть эмоций не смогла.