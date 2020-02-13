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21:50 (мск), источник: Ведомости

Создатели фильмов «Дау» подали иск к Минкультуры из-за отказа в прокате

Создатели кинопроекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского обратились в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Министерства культуры о частичном отказе в выдаче прокатного удостоверения. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель проекта в России Дарья Виолина.

Источник: Reuters

По ее словам, кинокомпания «Феномен филмз» подала иск 13 февраля. «Ведомостям» не удалось обнаружить его в базе Арбитражного суда.

Фильм
Дау

Создатели фильмов считают необоснованными обвинения в пропаганде порнографии и требуют соблюдения права на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества, добавила Виолина.

Проект «Дау» состоит из десяти фильмов, шесть из которых были допущены к прокату. Но фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» прокатные удостоверения не получили, поскольку Минкульт счел их пропагандой порнографии и не смог присвоить некоторым сценам даже категорию 18+.

Режиссер фильмов Хржановский в декабре прошлого года обратился к руководству Минкультуры с просьбой выдать прокатные удостоверения всем частям кинопроекта «Дау». Однако Минкультуры не нашло оснований для пересмотра своего решения.

Одна из частей «Дау», запрещенных к показу в России, — «Дау. Наташа» — будет участвовать в основном конкурсе 70-го Берлинале.

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