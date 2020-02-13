23:04 (мск), источник: ТАСС
Чубайс заявил, что не верит в виновность предпринимателя Минца
Бизнесмен заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей.
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что не верит в виновность предпринимателя Бориса Минца, заочно арестованного в Москве по делу о растрате 34 млрд рублей.
«Я не верю в виновность Бориса Минца и его сыновей и уверен, что придет время — и Борис снова будет строить в России новые прекрасные здания и развивать созданный и любимый им и тысячами посетителей Музей русского импрессионизма в Москве», — написал он в четверг на своей странице в Facebook.
Чубайс отметил, что уже не в первый раз одна из сторон имущественного спора, не дожидаясь законных результатов, переводит его в уголовную плоскость, где с самого начала избирается жесткая мера пресечения в виде ареста. «Неужели
Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей. Согласно постановлению, он будет содержаться под стражей два месяца после задержания. Минц объявлен в международный розыск.
По версии следствия, в
Главным следственным управлением СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).
Ранее сообщилось, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова. Следствие связывает сложившуюся ситуацию с необеспеченными облигациями «О1 груп финанс» на балансе финансовой корпорации «Открытие». В свою очередь в