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23:04 (мск), источник: ТАСС

Чубайс заявил, что не верит в виновность предпринимателя Минца

Бизнесмен заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что не верит в виновность предпринимателя Бориса Минца, заочно арестованного в Москве по делу о растрате 34 млрд рублей.

«Я не верю в виновность Бориса Минца и его сыновей и уверен, что придет время — и Борис снова будет строить в России новые прекрасные здания и развивать созданный и любимый им и тысячами посетителей Музей русского импрессионизма в Москве», — написал он в четверг на своей странице в Facebook.

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Чубайс отметил, что уже не в первый раз одна из сторон имущественного спора, не дожидаясь законных результатов, переводит его в уголовную плоскость, где с самого начала избирается жесткая мера пресечения в виде ареста. «Неужели кто-то всерьез верит, что так можно добиться справедливости и всерьез рассчитывает, что так можно заставить бизнес инвестировать в нашу экономику?» — добавил он.

Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей. Согласно постановлению, он будет содержаться под стражей два месяца после задержания. Минц объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в июле-августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, арестованные заочно 31 января и объявленные в розыск, а также председатель правления ФК «Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 груп финанс».

Следствие считает, что таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 35 млрд рублей.

Главным следственным управлением СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).

Ранее сообщилось, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова. Следствие связывает сложившуюся ситуацию с необеспеченными облигациями «О1 груп финанс» на балансе финансовой корпорации «Открытие». В свою очередь в пресс-службе банка «Открытие» ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк действительно обращался в Следственный комитет РФ с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.

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