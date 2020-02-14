14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Знаменитый мем про волка кардинально поменял смысл и стал еще актуальнее
Теперь все шутят про женщин.
Несколько лет по интернету гулял мем с волками, пробирающимися сквозь снежные сугробы. Пользователям соцсетей он известен как «шерстяной волчара».
Однако в феврале 2020 года фотограф National Geographic Аарон Хьюи рассказал неожиданные факты о снимке. Оказалось, что стаю на знаменитом снимке вел не волк, а волчица. Более того, идущие сзади нее звери — ее повзрослевшие дети.
Этот факт вызвал бурю эмоций среди пользователей, а мем приобрел не только иной смысл, но и новую волну популярности.
Екатерина Гура