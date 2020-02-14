Коронавирус: в Китае все плохо, но в мире хуже не стало
В мире не отмечается резкого роста заболеваемости коронавирусом, несмотря на всплеск в китайской провинции Хубэй, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:03 MSK, 14.02
64 422Инфицировано
1 491Скончалось
7 064Выздоровело
Источник:Reuters
Единственное исключение — это ситуация на круизном лайнере, пришвартованном у берегов Японии, на котором зарегистрированы 44 новых заболевания вирусом.
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По данным ВОЗ, увеличения уровня смертности среди заболевших или тяжести протекания заболевания также не отмечается. По самым последним сообщениям, в Китае от коронавируса умер еще 121 человек, а общее число жертв инфекции достигло 1380.
Китайская Национальная комиссия по вопросам здравоохранения сообщает, что по состоянию на 13 февраля общее число заболевших выросло до 63 851 человека.
Среди умерших — шесть медицинских работников, всего же вирусом заразились 1716 медиков.
Один из погибших — врач Ли Вэнлиань, который пытался предупредить власти о вирусе, но был обвинен в распространении непроверенных слухов. Он был одним из первых, кто предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov, и сам им заразился. Он умер 7 февраля.
В провинции Хубэй за последние сутки зафиксировано 116 смертей и 4823 новых случая заболевания. Это меньше, чем за предыдущие сутки, когда умерли 240 человек и заболели около 15 тысяч.
По словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майка Райана, эти данные не означают существенного изменения траектории недавнего всплеска уровня заболеваемости.
За пределами Китая зарегистрировано еще два летальных исхода и 447 случаев заражения в 24 странах, добавил он.
Японские СМИ сообщили, что ее диагноз был подтвержден уже после смерти, и она не имела никакого отношения к эпицентру всплеска в китайской провинции Хубэй.
Также 13 февраля госдепартамент США заявил, что обеспокоен возможными последствиями роста заболеваемости в Северной Корее, власти которой пока не информировали о случаях заболевания.
Что происходит на лайнере «Даймонд принцесс»?
Лайнер находится на карантине в японском порту Йокогама.
На его борту 3700 человек, и пока еще не все из них были протестированы на наличие вируса.
Заразившихся забирают в больницы на берегу, оставшиеся же на борту в основном проводят время в своих каютах.
На борту круизного лайнера - 3700 человек | Источник:AFP 2020
14 февраля японские власти объявили, что позволят пассажирам старше 80 лет и тем, у кого тест на вирус отрицательный, высадиться на берег. По словам министра здравоохранения Кацунобу Като, они смогут сойти на берег, но должны будут находиться в жилых помещениях, выделенных для этого правительством страны, сообщает издание Japan Times.
Тем временем еще одно круизное судно — «Вестердам», на борту которого находится более 2 тысяч человек, сейчас стоит в доке в Камбодже, после того как его отказались принять порты Японии, Тайваня, Гуама, Филиппин и Таиланда, хатя на борту не было больных пациентов.
Из-за чего мог произойти резкий рост заболеваемости в провинции Хубэй?
Ситуация с вирусом в провинции Хубэй находилась в стабильном состоянии до всплеска заболеваемости 12 февраля.
Новые случаи заражения и смертей привели к тому, что число жертв коронавируса в стране превысило 1350, а общее число зараженных составило почти 60 тысяч.
По словам Майка Райана из ВОЗ, всплеск числа заболевших отражает изменение способа диагностики вируса: к моменту диагностирования многие заболевшие уже были больны несколько дней или даже неделю.
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В других странах:
В Великобритании официальные лица пытаются отследить контакты очередного заразившегося коронавирусум. Женщина, которая прилетела в лондонский аэропорт Хитроу из Китая несколько дней назад и самостоятельно приехавшая в больницу на такси, стала девятой в стране, у кого диагностирован Covid-19.
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В Китае в нескольких провинциях закрыли школы до конца февраля.
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