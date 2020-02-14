16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака с «человеческим лицом» стала популярной в Сети
Ее неодобрительный взгляд может передать многие эмоции.
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Ее неодобрительный взгляд может передать многие эмоции.
Жительница американского города Гудзон во Флориде сняла на камеру своего пса по кличке Шайло и сделала его звездой соцсетей. Дело в том, что Шайло обладает удивительной внешностью — в некоторые моменты его морда очень напоминает человеческое лицо.
Кроме того, пес частенько хмурит брови, отчего его взгляд выглядит подозрительным — то, что нужно для появления мемов с этим питомцем.
После того, как видео с Шайло стало популярным в соцсетях, Кайла рассказала журналистам Caters News, что всякий раз, когда пес просит еды, он обычно делает недовольное «человеческое лицо».
Екатерина Гура