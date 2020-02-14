Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Космонавт рассказал о работе с роботом Федором на МКС Российский космонавт Александр Скворцов рассказал о работе на МКС после возвращения на Землю
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собака с «человеческим лицом» стала популярной в Сети

Ее неодобрительный взгляд может передать многие эмоции.

Жительница американского города Гудзон во Флориде сняла на камеру своего пса по кличке Шайло и сделала его звездой соцсетей. Дело в том, что Шайло обладает удивительной внешностью — в некоторые моменты его морда очень напоминает человеческое лицо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, пес частенько хмурит брови, отчего его взгляд выглядит подозрительным — то, что нужно для появления мемов с этим питомцем.

После того, как видео с Шайло стало популярным в соцсетях, Кайла рассказала журналистам Caters News, что всякий раз, когда пес просит еды, он обычно делает недовольное «человеческое лицо».

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Лукашенко заявил, что в России намекают на присоединение Минска
Боевики сбили еще один вертолет в Сирии
ВОЗ: с коронавирусом в Китае все плохо, но в мире хуже не стало
Дерипаска прокомментировал статью о его связи с деньгами Путина
Тест: как вы помните советские песни о любви
Температура в Антарктике впервые поднялась выше плюс 20 °C
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
Су-57 столкнулся с новыми трудностями На внезапном крушении одной из моделей беды истребителя не заканчиваются
Горячие темы на Авто
Про Китай, и немного про нас. 221
Все ближе 9 мая 148
Чем плох сухой закон? 106
Я все ж нашёл источник зла --- 93
Кино
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру встретились и обнадежили фанатов
Новости партнеров
Недоволен экономической ситуацией - этот опрос способен все изменить. Жми
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Какой ты видишь Россию в будущем: анонимный опрос
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Популярные темы на «Детях»
Отношения с мужем 252
где найти хорошую девушку ? 150
Жвачка, она же жевачка, она же жувачка, она же гумка, она же жуйка. 143
Температура 37 держится 4 месяца 140
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь