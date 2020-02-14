18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
104-летний ветеран получил на День святого Валентина более 70 тысяч открыток
«Спецоперацию» организовал его сосед по дому престарелых.
День святого Валентина в этом году для 104-летнего ветерана морской пехоты США Уильяма Уайта получился довольно необычным. Дело в том, что в честь праздника дедушка получил более 70 тысяч писем, открыток и посылок с подарками от совершенно незнакомых людей.
Спецоперацию под кодовым названием «Валентинка» организовал его друг и сосед по дому престарелых в калифорнийском городе Стоктон. Мужчина написал пост в соцсетях с призывом прислать ветерану открытку, чтобы его порадовать. Главной целью было собрать 104 послания — по одному на каждый год жизни Уайта. Но на просьбу откликнулось намного больше людей, а потому, чтобы справиться с потоком писем и посылок, персоналу дома престарелых пришлось просить помощи волонтеров.
Сам Уайт, который 35-лет прослужил на флоте и участвовал во Второй мировой войне, признался журналистам, что не ожидал такого внимания к себе, а письма заставили его заплакать от благодарности и счастья.
Екатерина Гура