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18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

104-летний ветеран получил на День святого Валентина более 70 тысяч открыток

«Спецоперацию» организовал его сосед по дому престарелых.

День святого Валентина в этом году для 104-летнего ветерана морской пехоты США Уильяма Уайта получился довольно необычным. Дело в том, что в честь праздника дедушка получил более 70 тысяч писем, открыток и посылок с подарками от совершенно незнакомых людей.

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Спецоперацию под кодовым названием «Валентинка» организовал его друг и сосед по дому престарелых в калифорнийском городе Стоктон. Мужчина написал пост в соцсетях с призывом прислать ветерану открытку, чтобы его порадовать. Главной целью было собрать 104 послания — по одному на каждый год жизни Уайта. Но на просьбу откликнулось намного больше людей, а потому, чтобы справиться с потоком писем и посылок, персоналу дома престарелых пришлось просить помощи волонтеров.

Сам Уайт, который 35-лет прослужил на флоте и участвовал во Второй мировой войне, признался журналистам, что не ожидал такого внимания к себе, а письма заставили его заплакать от благодарности и счастья.

Екатерина Гура

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