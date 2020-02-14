20:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гитарист Queen дал сольный концерт для коалы в Австралии
Ранее животное спасли из пожара.
Сооснователь и гитарист группы Queen Брайан Мэй посетил с визитом ветеринарную больницу RSPCA Animal Hospital в австралийском Квинсленде. Здесь проходят лечение и реабилитацию коалы, которых спасли от лесных пожаров, бушевавших в стране несколько месяцев.
Мэй — известный зоозащитник. Он также жертвовал деньги в различные фонды по спасению диких животных Австралии во время пожаров, а потому, когда волонтеры пригласили его навестить коал, музыкант не смог отказаться. Мэй познакомился с несколькими спасенными животными, а для одной из них по имени Медведь даже сыграл на гитаре. Правда, сама коала этого широкого жеста не оценила и не выразила по этому поводу никаких эмоций.
Зато их было предостаточно у музыканта. Мэй опубликовал в своем Instagram множество фото и видео с коалами в ветеринарном центре.
Поклонники гитариста также оценили этот визит и принялись рисовать милые иллюстрации на тему «Брайан и коала», пишет Daily Mail.
Екатерина Гура