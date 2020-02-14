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20:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гитарист Queen дал сольный концерт для коалы в Австралии

Ранее животное спасли из пожара.

Сооснователь и гитарист группы Queen Брайан Мэй посетил с визитом ветеринарную больницу RSPCA Animal Hospital в австралийском Квинсленде. Здесь проходят лечение и реабилитацию коалы, которых спасли от лесных пожаров, бушевавших в стране несколько месяцев.

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Мэй — известный зоозащитник. Он также жертвовал деньги в различные фонды по спасению диких животных Австралии во время пожаров, а потому, когда волонтеры пригласили его навестить коал, музыкант не смог отказаться. Мэй познакомился с несколькими спасенными животными, а для одной из них по имени Медведь даже сыграл на гитаре. Правда, сама коала этого широкого жеста не оценила и не выразила по этому поводу никаких эмоций.

Зато их было предостаточно у музыканта. Мэй опубликовал в своем Instagram множество фото и видео с коалами в ветеринарном центре.

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Поклонники гитариста также оценили этот визит и принялись рисовать милые иллюстрации на тему «Брайан и коала», пишет Daily Mail.

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Екатерина Гура

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21:26 (мск)© Ньюстюб
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