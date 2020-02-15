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01:18 (мск), источник: ТАСС

ВВС США сообщили о взрыве ступени советской ракеты «Циклон-3»

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Отслужившая ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась на орбите спустя 29 лет после запуска. Об этом сообщила в пятницу 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Источник: РИА "Новости"

«18-я эскадрилья контроля космического пространства подтверждает, что разрушение SL-14 (обозначение ракеты “Циклон-3”, принятое в Пентагоне — прим. ТАСС) произошло 12 февраля 2020 года в 10:46 по всемирному координированному времени (13:46 мск). Мы отслеживаем 75 связанных с этим обломков — свидетельств того, что [разрушение] было вызвано столкновением (с другим объектом — прим. ТАСС), нет», — говорится в заявлении, размещенном на странице эскадрильи в Twitter.

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В нем не уточняется, представляют ли обломки опасность для спутников и других объектов в космосе.

Ступень, по этим данным, имела № 21656 и международное обозначение 1991−056B. Сама ракета была запущена 14 августа 1991 года с космодрома Плесецк.

Трехступенчатая ракета «Циклон-3» была разработана в 1970-х годах в СССР и предназначалась для вывода космических аппаратов на низкие и средние околоземные орбиты.

Объединенный центр космических операций ВВС США приступил к мониторингу объектов в космическом пространстве с момента запуска самого первого советского спутника в октябре 1957 года. С тех пор в каталог искусственных космических объектов были занесены десятки тысяч наименований.

Во время загрузки произошла ошибка.

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