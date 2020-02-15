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09:48 (мск), источник: РИА Новости

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявила, что получает от государства вполне нормальную пенсию.

Источник: РИА Новости

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается», — пояснила актриса.

Конкретную сумму она называть не стала, но отметила, что вся пенсия «идет на книжку, а потом на отпуск».

Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает, «20 с лишним», телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.

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