09:48 (мск), источник: РИА Новости
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявила, что получает от государства вполне нормальную пенсию.
«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается», — пояснила актриса.
Конкретную сумму она называть не стала, но отметила, что вся пенсия «идет на книжку, а потом на отпуск».
Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей