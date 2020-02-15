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10:19 (мск), источник: РИА Новости

Правительство одобрило проект об обеспечении бесплатными лекарствами

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, сообщается на сайте кабмина.

Источник: Reuters

«Одобрить проект ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания” и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

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Законопроектом предлагается предусмотреть создание регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить состав сведений, включаемых в федеральный регистр; установить определение правительством РФ порядка ведения регистра; установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не реже одного раза в год; осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Предлагается предусмотреть обеспечение населения лекарствами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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