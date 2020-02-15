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10:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Геннадия Козодоева поместили в «Титаник» (фото)

А Пеннивайза — в сказку «Морозко».

В соцсетях стали популярными коллажи иллюстратора из Казани, скрывающегося под псевдонимом Klod_Mande.

Мастер фотошопа поместил знаменитостей и персонажей популярных голливудских фильмов в советские кинохиты.

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Грета Тунберг и «Джентльмены удачи»
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«Морозко» и «Властелин колец»
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«Титаник» и Геннадий Козодоев
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«Морозко» и Пеннивайз
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«Троя» и маршрутка
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Филипп Киркоров и «Добро пожаловать в Зомбиленд»
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«Бешеные псы» и «Карнавальная ночь»
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Джокер и «Афоня»
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«Друзья» и «Москва слезам не верит»
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Андрей Григорьев-Апполонов и «Пятый элемент»
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«Гарри Поттер» и «Бриллиантовая рука»
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«Девчата» и Тимати
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Ольга Бузова и «Пятый элемент»

Ранее скульптор из Японии показал крошечные скульптуры, которые он создал по мотивам популярных мемов с кошками.

Анна Лысенко

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