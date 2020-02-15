10:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Геннадия Козодоева поместили в «Титаник» (фото)
А Пеннивайза — в сказку «Морозко».
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А Пеннивайза — в сказку «Морозко».
В соцсетях стали популярными коллажи иллюстратора из Казани, скрывающегося под псевдонимом Klod_Mande.
Мастер фотошопа поместил знаменитостей и персонажей популярных голливудских фильмов в советские кинохиты.
Ранее скульптор из Японии показал крошечные скульптуры, которые он создал по мотивам популярных мемов с кошками.
Анна Лысенко