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06:10 (мск), источник: РИА Новости

«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Туннельный синдром, или синдром запястного канала — с этим заболеванием рискует столкнуться любой человек, который несколько часов в день проводит за компьютером. В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.

Источник: РИА Новости

Получить туннельный синдром в современных условиях может абсолютно любой человек, считает Юрий Андрусов. По его словам, к этому привела массовая компьютеризация. Каждый офисный работник или любитель видеоигр проводит с компьютерной мышью в руках часы и каждое новое мгновение наносит вред своей руке.

«Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые в свою очередь давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром», — считает врач.

Избавиться или уменьшить боли в руке поможет ортопедическая профилактика. О ней в интервью радио Sputnik рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.

«Самой простой ортопедической профилактикой при работе с компьютерной мышью или клавиатурой является ортопедический коврик, либо ортопедическая клавиатура. Из себя они представляют коврик, на котором есть валик. Пардон, но иногда такие валики делают в форме женской груди. Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении, и нет давления на нервы», — пояснил врач.

Также Юрий Андрусов советует не медлить с походом к врачу при появлении боли в кистях рук. Если вы будете откладывать лечение на потом, то дело может закончиться операцией.

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