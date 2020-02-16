«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

Получить туннельный синдром в современных условиях может абсолютно любой человек, считает Юрий Андрусов. По его словам, к этому привела массовая компьютеризация. Каждый офисный работник или любитель видеоигр проводит с компьютерной мышью в руках часы и каждое новое мгновение наносит вред своей руке.
«Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые в свою очередь давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром», — считает врач.
Избавиться или уменьшить боли в руке поможет ортопедическая профилактика. О ней в интервью радио Sputnik рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.
«Самой простой ортопедической профилактикой при работе с компьютерной мышью или клавиатурой является ортопедический коврик, либо ортопедическая клавиатура. Из себя они представляют коврик, на котором есть валик. Пардон, но иногда такие валики делают в форме женской груди. Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении, и нет давления на нервы», — пояснил врач.
Также Юрий Андрусов советует не медлить с походом к врачу при появлении боли в кистях рук. Если вы будете откладывать лечение на потом, то дело может закончиться операцией.