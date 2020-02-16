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11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Учитель из Финляндии снял танцующих медведей (фото)

Малыши резвились, словно на детской площадке.

Валттери Малкахайнен из Финляндии создал серию фотографий, посвященных диким медведям.

Житель Соткамо работает учителем физкультуры, а в свободное время отправляется в финскую тайгу, чтобы понаблюдать за природой. Он запечатлел множество удивительных моментов из жизни косолапых.

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Однажды Малкахайнену удалось снять трех медвежат, которые стали в круг словно для хоровода.

«Я чувствовал себя будто на детской площадке перед домом, где резвятся маленькие дети», — рассказал фотограф, который в это время прятался на расстоянии около 50 метров.

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Анна Лысенко

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