Загадочная женщина сфотографировалась почти со всеми актерами Голливуда

Сотрудники комиссионного магазина в бельгийском городе Мортсел обнаружили у себя на складе старый фотоальбом. В нем на всех фотографиях одна и та же женщина позировала рядом с самыми известными голливудскими актерами: Джонни Деппом, Томом Крузом, Брюсом Уиллисом, Анджелиной Джоли и многими другими. Некоторые актеры появлялись на снимках дважды или трижды — в разном возрасте.
Кто эта загадочная леди на фото и как ей удалось сфотографироваться «со всем Голливудом», в магазине не знали. Они разместили снимки фотоальбома в соцсетях и попросили подписчиков помочь разгадать загадку.
Через некоторое время один из пользователей заметил на фото подсказку и установил, что фотоальбом принадлежал Марии Снейс-Лаглер, бывшему члену Голливудской ассоциации иностранной прессы.
Затем к расследованию подключились бельгийские СМИ. Они выяснили, что Мария переехала в Лос-Анджелес со своим мужем в 1950-х годах. Супруг женщины был репортером, но умер очень рано. Тогда Мария решила продолжить его дело.
Всю жизнь, до 87 лет, она работала в американских изданиях о кино и встречалась с ведущими актерами и режиссерами. Как фотоальбом Марии оказался в комиссионном магазине бельгийского городка, остается загадкой.
Сейчас в Лос-Анджелесе живет дочь журналистки по имени Рита. Она была очень удивлена, когда ей позвонили из бельгийского магазина и рассказали о нашумевшем расследовании. По словам женщины, она с радостью вернет мамин фотоальбом в семью.