Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Инженер Чернобыльской АЭС вернулся в Припять В начале февраля исполнилось 50 лет со дня основания украинского города Припять
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Загадочная женщина сфотографировалась почти со всеми актерами Голливуда

В Сети наконец выяснили, кто она такая.

Сотрудники комиссионного магазина в бельгийском городе Мортсел обнаружили у себя на складе старый фотоальбом. В нем на всех фотографиях одна и та же женщина позировала рядом с самыми известными голливудскими актерами: Джонни Деппом, Томом Крузом, Брюсом Уиллисом, Анджелиной Джоли и многими другими. Некоторые актеры появлялись на снимках дважды или трижды — в разном возрасте.

Кто эта загадочная леди на фото и как ей удалось сфотографироваться «со всем Голливудом», в магазине не знали. Они разместили снимки фотоальбома в соцсетях и попросили подписчиков помочь разгадать загадку.

Через некоторое время один из пользователей заметил на фото подсказку и установил, что фотоальбом принадлежал Марии Снейс-Лаглер, бывшему члену Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Затем к расследованию подключились бельгийские СМИ. Они выяснили, что Мария переехала в Лос-Анджелес со своим мужем в 1950-х годах. Супруг женщины был репортером, но умер очень рано. Тогда Мария решила продолжить его дело.

Всю жизнь, до 87 лет, она работала в американских изданиях о кино и встречалась с ведущими актерами и режиссерами. Как фотоальбом Марии оказался в комиссионном магазине бельгийского городка, остается загадкой.

Сейчас в Лос-Анджелесе живет дочь журналистки по имени Рита. Она была очень удивлена, когда ей позвонили из бельгийского магазина и рассказали о нашумевшем расследовании. По словам женщины, она с радостью вернет мамин фотоальбом в семью.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В Китае ввели смертную казнь за сокрытие коронавируса
Емельяненко одарил Кадырова и вызвал недовольство фанатов
Как российские чиновники браконьерствуют и погибают на охоте
«Газпром» ответил США про перспективы «Северного потока-2»
«Болезнь доярок» угрожает офисным работникам
Выжившие пассажиры рассказали, как спастись при авиакатастрофе
Настоятель рассказал о нападении в московском храме
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
Новинка против бестселлера: Hyundai Sonata и Toyota Camry Что ещё, кроме дизайна, предлагают корейцы, чтобы переманить покупателей у хитового седана из Японии?
Кино
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру встретились и обнадежили фанатов
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Эппле рассказала, как изменяла мужу во время беременности
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Gnezdo.ru
Зараженный коронавирусом китаец отправил послание
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Новая эпидемия: будет похуже коронавируса
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь