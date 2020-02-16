Пища первобытных людей часто была токсичной

Они проанализировали кости трески, тюленей и других животных, найденные в мусорных ямах возрастом 3,8 — 6,3 тысячи лет. Большинство отметин на этих останках указывают на то, что животных употребляли в пищу.
Оказалось, что в костях трески уровень кадмия более чем в 20 раз превышал допустимый. Свинца в рыбе содержалось в 4 раза больше нормы. Кадмий, как известно, может вызвать заболевания почек, печени и легких, а свинец опасен для мозга и нервной системы. Уровень ртути в костях также оказался повышенным, говорится в исследовании, опубликованном в Quaternary International.
Исследователи считают, что причиной загрязнения пищевой цепи в прошлом было повышение уровня моря после таяния ледников.
Ученые пока не знают, как сильно такой рацион охотников-собирателей влиял на их здоровье. Возможно, вред от морепродуктов «уравновешивался» употреблением оленины, ягод и орехов. К тому же, древнее население норвежской Арктики жило не так долго, чтобы ощутить существенный вред от накопленных в организме вредных веществ.
Ответы на эти вопросы ученые намерены получить, проанализировав человеческие останки с полуострова.