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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пища первобытных людей часто была токсичной

Тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества попадали в пищу человека даже тысячи лет назад. К такому выводу пришли археологи из Арктического университета Норвегии, изучив археологические памятники каменного века на полуострове Варангер.

Источник: Агентство «Москва»

Они проанализировали кости трески, тюленей и других животных, найденные в мусорных ямах возрастом 3,8 — 6,3 тысячи лет. Большинство отметин на этих останках указывают на то, что животных употребляли в пищу.

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Оказалось, что в костях трески уровень кадмия более чем в 20 раз превышал допустимый. Свинца в рыбе содержалось в 4 раза больше нормы. Кадмий, как известно, может вызвать заболевания почек, печени и легких, а свинец опасен для мозга и нервной системы. Уровень ртути в костях также оказался повышенным, говорится в исследовании, опубликованном в Quaternary International.

Исследователи считают, что причиной загрязнения пищевой цепи в прошлом было повышение уровня моря после таяния ледников.

Ученые пока не знают, как сильно такой рацион охотников-собирателей влиял на их здоровье. Возможно, вред от морепродуктов «уравновешивался» употреблением оленины, ягод и орехов. К тому же, древнее население норвежской Арктики жило не так долго, чтобы ощутить существенный вред от накопленных в организме вредных веществ.

Ответы на эти вопросы ученые намерены получить, проанализировав человеческие останки с полуострова.

Анна Лысенко

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