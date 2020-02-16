В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Как сообщалось, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Смирнов на встрече с православной общественностью сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками». Между тем в РПЦ считают, что это высказывание не стоит понимать буквально.
«Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлёк внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму», — заявил «Интерфаксу» в воскресенье замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Поэтому, считает он, слова священника говорят о том, что «статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимой перед безнравственным и безответственным мужчиной».
Таким образом, продолжил Кипшидзе, слова священника следует рассматривать «не как направленные против женщин, а как направленные против тех, кто их унижает и использует».
«Церковь ещё раз свидетельствует о том, что счастье в отношениях мужчины и женщины достижимо только на началах любви и взаимной ответственности, которую закрепляет в том числе и брак, регистрируемый государством», — отметил собеседник агентства.
Ранее Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками.
«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что “я бесплатная проститутка”, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — сказал он.