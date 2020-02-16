Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Космонавт рассказал о работе с роботом Федором на МКС Российский космонавт Александр Скворцов рассказал о работе на МКС после возвращения на Землю
Фоторепортажи
18Умер Кирк Дуглас
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
14:05 (мск), источник: Интерфакс

В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви заявили, что резонансное высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах имело целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщалось, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Смирнов на встрече с православной общественностью сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками». Между тем в РПЦ считают, что это высказывание не стоит понимать буквально.

«Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлёк внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму», — заявил «Интерфаксу» в воскресенье замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Поэтому, считает он, слова священника говорят о том, что «статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимой перед безнравственным и безответственным мужчиной».

Таким образом, продолжил Кипшидзе, слова священника следует рассматривать «не как направленные против женщин, а как направленные против тех, кто их унижает и использует».
Читайте также
С третьего раза: женщин устраивает брак после второго развода

«Церковь ещё раз свидетельствует о том, что счастье в отношениях мужчины и женщины достижимо только на началах любви и взаимной ответственности, которую закрепляет в том числе и брак, регистрируемый государством», — отметил собеседник агентства.

Ранее Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что “я бесплатная проститутка”, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — сказал он.

Читайте также
В Китае ввели смертную казнь за сокрытие коронавируса
Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
Емельяненко одарил Кадырова и вызвал недовольство фанатов
«Болезнь доярок» угрожает офисным работникам
Выжившие пассажиры рассказали, как спастись при авиакатастрофе
«Газпром» ответил США про перспективы «Северного потока-2»
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Чем плох сухой закон? 116
Замена масла 112
Защита и пропаганда семейных ценностей 99
Я все ж нашёл источник зла --- 95
Кино
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру встретились и обнадежили фанатов
Новости партнеров
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Панкратов-Черный рассмешил россиян размером своей пенсии
Популярный актер резко стал изгоем
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
Дети
Ида Галич выписалась из роддома и показала фото новорожденного сына На свежих кадрах можно рассмотреть лицо мальчика
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Новости партнеров
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
"Пришла любовь": счастливая Климова рассказала о пятом ребенке
Слова Лободы вызвали гнев у россиян
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь