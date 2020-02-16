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13:56 (мск), источник: Life.ru

«Триумвират тепла». Синоптик предрёк апрельскую погоду в Москве на следующей неделе

По его словам, самые тёплые дни ждут жителей столицы 17, 18 и 19 февраля.

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Источник: Reuters

Грядущая неделя принесёт москвичам новые температурные рекорды, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На протяжении трёх дней температурный фон в столице будет подниматься на 9−11 градусов выше показателей, привычных для февраля.

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— Начало предстоящей недели в Центральной России ознаменуется рекордным «триумвиратом» тепла — трое суток подряд столбики термометров будут штурмовать предыдущие температурные максимумы для 17,18 и 19 февраля, зафиксированные в 1957, 1949 и 1925 годах, когда воздух прогревался до плюс 5,8, плюс 4,4 и плюс 3,7 градуса соответственно, — цитирует эксперта РИА «Новости».

Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже нуля — плюс трёх градусов, в то время как днём показатели будут колебаться в пределах плюс трёх-шести градусов тепла. Такая погода ожидается и в Центральной России. Причиной станет обширный тёплый сектор атлантического циклона, в котором «сформируется мощный западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом».

Согласно прогнозу эксперта, на неделе будет преобладать пасмурное небо с осадками преимущественно в виде дождя. Во второй половине недели температура опустится до околонулевых значений и в столицу вновь придёт снег.

Ранее в Гидрометцентре заверили, что в марте температура на всей европейской части России будет держаться в пределах климатической нормы.

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