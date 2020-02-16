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17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети появилось видео со съёмок новой «Матрицы»

Нео снова прыгает с крыши и ездит на мотоцикле.

Очевидцы поделились в соцсетях кадрами со съемок «Матрицы 4», которые сейчас проходят в центре Сан-Франциско.

Как ожидается, фильм выйдет в прокат 21 мая 2021 года. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити, как и в предыдущих фильмах франшизы.

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В роликах, появившихся в Сети, Нео и Тринити прыгают с крыши. Рассмотреть актеров сложно. Скорее всего, в сцене задействованы дублеры.

В еще одном видео можно рассмотреть Киану Ривза на мотоцикле.

Детали сюжета «Матрицы 4» команда Вачовски держит в строгом секрете. По одной из версий, в ленте должен появиться молодой Морфеус.

Анна Лысенко

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