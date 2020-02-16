17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети появилось видео со съёмок новой «Матрицы»
Нео снова прыгает с крыши и ездит на мотоцикле.
Очевидцы поделились в соцсетях кадрами со съемок «Матрицы 4», которые сейчас проходят в центре
Как ожидается, фильм выйдет в прокат 21 мая 2021 года. Киану Ривз и
В роликах, появившихся в Сети, Нео и Тринити прыгают с крыши. Рассмотреть актеров сложно. Скорее всего, в сцене задействованы дублеры.
В еще одном видео можно рассмотреть Киану Ривза на мотоцикле.
Детали сюжета «Матрицы 4» команда Вачовски держит в строгом секрете. По одной из версий, в ленте должен появиться молодой Морфеус.
Анна Лысенко