РПЦ назвала неудачным троллингом слова Смирнова о гражданских женах

По мнению господина Смирнова, некоторые «женщины не понимают, что такое брак». «Неохота сказать, что “я бесплатная проститутка”, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — сказал протоиерей.
РПЦ призвала не приравнивать слова Дмитрия Смирнова к позиции всей церкви. «Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Кроме того, это не “в РПЦ считают”, но мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный», — написал господин Легойда в Telegram-канале. Кроме того, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленгорадский Савва (Тутунов) посчитал слова Дмитрия Смирнова оскорбительными.
Позицию господина Смирнова в соцсетях и СМИ комментируют депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Оксана Пушкина, официальный представитель МИД России Мария Захарова, зампред СПЧ Ирина Киркора. Госпожа Поклонская, например, посчитала, что слова Дмитрия Смирнова могут привести к тому, что некоторые снова будут называть верующих «мракобесами» и «гостями из Средневековья». Госпожа Захарова попросила господина Легойду как-нибудь назвать мужчин, которые живут в гражданском браке.
В СПЧ считают, что ситуация может осложнить положение женщин на Кавказе. «На мой взгляд, это не просто некорректное высказывание представителя православной церкви. Мне кажется, ситуация, особенно на Кавказе, когда неузаконенное многоженство существует на основании религиозных норм, осложнит и так тяжелое бесправное положение женщин, которые вынуждены были согласиться стать второй-третьей женой», — сказала зампред СПЧ Ирина Киркора «Интерфаксу».