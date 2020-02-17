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01:24 (мск), источник: Известия

В России появился новый метод воровства персональных данных

Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.

Источник: Reuters

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

Старший пентестер отдела аудита компании «Диджитал Секьюрити» Александр Багов пояснил «Известиям», что сами компании вряд ли обладают подобными технологиями, тем более перехват номеров, скорее всего, носит массовый характер.

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Он отметил, что компании обращаются к третьим лицам. В сети легко найти организации, которые предоставляют сервисы по определению телефонных номеров. Подробно технология не расписывается, но пользователям предлагается вставить на свой сайт определенный код.

«Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона, и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение. Ведь если вы заходите на сайт, например, застройщика, это значит, что вы интересуетесь покупкой недвижимости, и обращение будет целевым и более эффективным», — пояснил «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

В пресс-службе ФАС «Известиям» подтвердили: в случае, если реклама распространяется по телефону без согласия абонента, это является нарушением статьи 18 закона «О рекламе».

— Для возможности антимонопольному органу применить свои полномочия должно быть подано заявление с необходимыми сведениями, которые указаны на сайте ФАС России, в том числе согласие на раскрытие тайны связи, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, для точной оценки действий предполагаемого нарушителя нужно приложить к обращению рекламу или в данном случае запись звонка.

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20 февраля 2019© Ньюстюб
 Всё про спам: в РФ распространяется новый метод воровства персональных данных
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