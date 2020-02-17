В России появился новый метод воровства персональных данных

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Старший пентестер отдела аудита компании «Диджитал Секьюрити» Александр Багов пояснил «Известиям», что сами компании вряд ли обладают подобными технологиями, тем более перехват номеров, скорее всего, носит массовый характер.
Он отметил, что компании обращаются к третьим лицам. В сети легко найти организации, которые предоставляют сервисы по определению телефонных номеров. Подробно технология не расписывается, но пользователям предлагается вставить на свой сайт определенный код.
«Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона, и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение. Ведь если вы заходите на сайт, например, застройщика, это значит, что вы интересуетесь покупкой недвижимости, и обращение будет целевым и более эффективным», — пояснил «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
— Для возможности антимонопольному органу применить свои полномочия должно быть подано заявление с необходимыми сведениями, которые указаны на сайте ФАС России, в том числе согласие на раскрытие тайны связи, — сообщили в ведомстве.
Кроме того, уточнили в пресс-службе, для точной оценки действий предполагаемого нарушителя нужно приложить к обращению рекламу или в данном случае запись звонка.