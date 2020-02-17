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02:17 (мск), источник: РИА Новости

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Источник: РИА Новости

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской армии и Военно-морского флота; 23 февраля 1919 года впервые отмечалась годовщина Красной армии.

В Роструде пояснили, что поскольку празднование в этом году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник.

Следующая сокращенная неделя ждёт россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта.

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