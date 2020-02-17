12:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Водонаева передумала ходить на серьезные телепрограммы
Ведущая Алена Водонаева объяснила, почему передумала ходить в эфир телепрограмм федеральных каналов. Комментарий она опубликовала в Instagram-аккаунте.
Я пока больше не пойду ни на одну серьезную программу, пока аргументы в стиле «сам дурак» не перестанут быть ключевыми в этих передачах.
Ведущая выразила мнение, что эти передачи рассчитаны на людей без критического мышления. «Это не моя аудитория», — подчеркнула Водонаева.
По ее словам, федеральные СМИ «уже какую неделю делают из нее врага государства». «Сознательно уводят разговор от сути, выдергивают фразы из контекста» — возмутилась блогерша.
Она посоветовала читать комментарии к видеороликам на YouTube с ее участием и попросила поклонников рассказать о ней знакомым, чтобы у людей «не формировалось ложное мнение, вложенное им телеканалами».
В середине января 2020 года Водонаева оказалась в центре скандала
После скандала она приняла участие в передачах «Время покажет» на Первом канале и «60 минут» на «России 1», а также создала собственный