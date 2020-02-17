Наводнение из-за шторма «Деннис»
11:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британия оказалась под водой из-за мощного шторма «Деннис»
Стихия вызвала наводнения и оползни.
Уже второй раз за месяц Великобритания оказалась в эпицентре сильного шторма. На смену урагану «Киара» пришел шторм под названием «Деннис».
Больше всего от стихии пострадали Англия, Шотландия и Уэльс. В течение суток там выпала месячная норма осадков, а порывы ветра в отдельных регионах достигали 146 километров в час.
Непогода вызвала потопы и оползни в Англии и на юге Уэльса. Под водой оказались множество населенных пунктов. Власти были вынуждены закрыть дороги, аэропорты, а также железнодорожное сообщение.
Екатерина Гура