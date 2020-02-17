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13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги из США каждый День святого Валентина позируют с прошлогодними фото

Этой милой традиции уже пять лет.

23-летняя Джесси и 24-летний Александр Хеннесс из американского города Бонни-Лейк прославились в соцсетях благодаря своей необычной семейной традиции. Раньше супруги совершенно не любили День святого Валентина, но на 14 февраля 2015 года (тогда они встречались семь месяцев) решили сходить на романтическое свидание. Нарядных влюбленных на память сфотографировала мама Джесси, положив начало их семейной традиции.

По словам девушки, им с Александром это фото жутко не понравилось, так как у них в то время были «странные прически», пишет Metro. Именно поэтому на следующий День Валентина они решили переснять фото, но ради смеха сфотографировались с распечатанным прошлогодним снимком.

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Результат им так понравился, что они стали делать фотосессии с предыдущими праздничными портретами каждый год. В 2019 году Джесси и Александр поженились, а потому на 14 февраля 2020 года пригласили профессионального фотографа, который впервые снял их на День всех влюбленных уже как супружескую пару.

Супруги поделились своими снимками с друзьями, а те начали постить их в соцсетях, сделав пару знаменитой. Джесси и Александр планируют и дальше продолжать эту милую традицию, но отмечают, что уже сейчас на снимке довольно сложно разглядеть самое первое фото с «плохими прическами».

Екатерина Гура

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