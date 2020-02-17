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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы пять главных угроз для будущих поколений

Но у цифровых технологий есть большой потенциал для изменения ситуации к лучшему.

Источник: Reuters

В будущем человечеству будут угрожать пять «каскадных» кризисов:

  • невозможность смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним;
  • экстремальные погодные явления;
  • утрата биоразнообразия и разрушение экосистем;
  • продовольственные кризисы;
  • водные кризисы.
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Такой прогноз обнародован в отчете «Наше будущее на Земле», опубликованном Future Earth — глобальной сетью ученых, исследователей и новаторов. Он составлен на основе опроса 222 ведущих ученых из 52 стран мира.

Исследователи подчеркнули, что риски не будут «обособленными». Почти всегда это будут разрушительные комбинации. Например, лесные пожары будут приводить не только к потере биоразнообразия, но и последующим наводнениям и деградации экосистем.

Ученые предложили политикам не думать думать о грядущих кризисах по отдельности. Например, больше не достаточно проводить санитарные рубки или сжигания порубочных остатков для предотвращения лесных пожаров. Нужно думать о комплексе мер, охватывающих связанные сферы.

Обозреватели отмечают, что прогноз ученых все же «не совсем беспросветный».

Например, в докладе подчеркивается, что цифровые технологии обладают огромным потенциалом для сокращения выбросов, расширения мониторинга и защиты экосистем.

Это может включать, например, использование цифровых технологий для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов в ЖКХ, транспорте и промышленности. А новые технологии позволяют проводить мониторинг лесов в режиме реального времени.

Анна Лысенко

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