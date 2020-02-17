17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит квартал-призрак на Кипре, который был элитным курортом
Более 45 лет он остается закрытой территорией.
В 60−70-х годах прошлого века город Фамагуста на Кипре был основным туристическим центром страны. В элитном районе Вароша, имевшем выход на пляж, находились самые фешенебельные гостиницы и элитная недвижимость. Сюда приезжали отдыхать миллионеры и звезды. Но все изменилось 20 июля 1974 года, когда
До 1990-х годов вход в район был запрещен не только для бывших жителей, но и журналистов. Туристов сюда не пускают до сих пор.
Некогда элитный курорт Вароша сейчас превратился в «квартал-призрак». Гостиницы и особняки ржавеют и разрушаются, а их место постепенно «захватывает» природа. Район оказался полностью заброшенным также
Сегодня на других пляжах в Фамагусте отдыхают местные жители, но попасть на территорию Вароши они не могут — территория обнесена забором даже со стороны моря, а по периметру находятся вышки с вооруженной охраной.
Кстати, еще в 2005 году власти Республики Кипр подсчитали, что восстановление оккупированных территорий может обойтись в 20 миллиардов евро. И половину этой суммы пришлось бы потратить только на Варошу.
Екатерина Гура