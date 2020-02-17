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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит квартал-призрак на Кипре, который был элитным курортом

Более 45 лет он остается закрытой территорией.

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В 60−70-х годах прошлого века город Фамагуста на Кипре был основным туристическим центром страны. В элитном районе Вароша, имевшем выход на пляж, находились самые фешенебельные гостиницы и элитная недвижимость. Сюда приезжали отдыхать миллионеры и звезды. Но все изменилось 20 июля 1974 года, когда из-за политического переворота на Кипре сюда вторглась турецкая армия. За сутки местным жителям приказали собрать вещи и покинуть квартал, и с тех пор возвращение в Варошу им запрещено.

Некогда элитный район обнесли забором, поставили вышки с охраной и установили блокпосты на въезде.

До 1990-х годов вход в район был запрещен не только для бывших жителей, но и журналистов. Туристов сюда не пускают до сих пор.

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Некогда элитный курорт Вароша сейчас превратился в «квартал-призрак». Гостиницы и особняки ржавеют и разрушаются, а их место постепенно «захватывает» природа. Район оказался полностью заброшенным также из-за резолюции Совета безопасности ООН, принятой в мае 1984 года. Согласно документу, никто не имеет права заселять любую часть квартала, кроме ее непосредственных жителей. Ни они сами, ни турецкие военные, конечно, этого не хотят.

Сегодня на других пляжах в Фамагусте отдыхают местные жители, но попасть на территорию Вароши они не могут — территория обнесена забором даже со стороны моря, а по периметру находятся вышки с вооруженной охраной.

Кстати, еще в 2005 году власти Республики Кипр подсчитали, что восстановление оккупированных территорий может обойтись в 20 миллиардов евро. И половину этой суммы пришлось бы потратить только на Варошу.

Екатерина Гура

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20 октября 2019© Ньюстюб
Район Вароша на Кипре
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