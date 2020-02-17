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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В американском приюте голубь подружился со щенком

Необычная парочка уже прославилась в Сети.

Опубликовано The Mia Foundation - Love For Mia Четверг, 13 февраля 2020 г.
Статья
Собака-енот, кошка-носорог: 9 необычных историй дружбы животных

В феврале на странице благотворительной организации The Mia Foundation, которая занимается помощью и пристройством особенных животных с врожденными отклонениями, появился необычный пост.

Сотрудники приюта, принадлежащего фонду, опубликовали фото и видео необычной пары — голубя по кличке Герман и крошечного щенка чихуахуа Ланди.

Как рассказали волонтеры, Ланди попал к ним в январе этого года, и у него с рождения не действуют задние лапки. Несмотря на это, малыш в целом здоров и просто обожает своего друга-голубя. Они вместе едят, играют и просто валяются на подушках.

За несколько дней пост о друзьях стал вирусным и быстро перекочевал в другие соцсети.

WOW! I never imagined the pictures of Lundy and Herman would touch so many people! Almost 5 million people in a little over 24 hours!! Their little story is being shared all over the world! Welcome to the thousands of new followers. We hope you enjoy our page and our special animals ? And, thank you also for the donations coming in. We really do need them as we have a few surgeries coming up soon! It brings me to tears to think that our little Herman (the pigeon) is known worldwide now! I’ve been called crazy for keeping Herman alive and trying to make his life a happy one. His life has meaning too ❤ And Lundy....well, who wouldn’t love that sweet little nugget? Thank you all again ❤ ❤

Опубликовано The Mia Foundation - Love For Mia Суббота, 15 февраля 2020 г.
Опубликовано The Mia Foundation - Love For Mia Четверг, 13 февраля 2020 г.
Опубликовано The Mia Foundation - Love For Mia Четверг, 13 февраля 2020 г.

Екатерина Гура

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18:11 (мск)© Ньюстюб
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