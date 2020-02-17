17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В американском приюте голубь подружился со щенком
Необычная парочка уже прославилась в Сети.
В феврале на странице благотворительной организации The Mia Foundation, которая занимается помощью и пристройством особенных животных с врожденными отклонениями, появился необычный пост.
Сотрудники приюта, принадлежащего фонду, опубликовали фото и видео необычной пары — голубя по кличке Герман и крошечного щенка чихуахуа Ланди.
Как рассказали волонтеры, Ланди попал к ним в январе этого года, и у него с рождения не действуют задние лапки. Несмотря на это, малыш в целом здоров и просто обожает своего
За несколько дней пост о друзьях стал вирусным и быстро перекочевал в другие соцсети.
Екатерина Гура