В таиландском фастфуде нашли золотое кольцо (видео)

Состоящие из риса и свинины колбаски на палочке — традиционная уличная еда в Таиланде, которая продается с тележек повсеместно. Хайлим, работающий механиком, купил их на местном рынке, чтобы съесть перед телевизором. Но вечерний отдых испортил «сюрприз».
«Хотя это и золотое кольцо, найти его в еде совсем не хочется. На нем могут быть микробы», — прокомментировал мужчина.
Хайлим вернул кольцо с рисунком дракона в уличный фургончик, в котором купил перекус. Он выразил надежду, что власти будут лучше проверять торговцев уличной едой.