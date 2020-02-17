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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В таиландском фастфуде нашли золотое кольцо (видео)

32-летний житель Таиланда Суттирак Хайлим обнаружил в жареной колбаске, которую купил себе на ужин, золотое кольцо стоимостью 12,7 тысяч тайских батов (25,9 тысяч рублей).

Состоящие из риса и свинины колбаски на палочке — традиционная уличная еда в Таиланде, которая продается с тележек повсеместно. Хайлим, работающий механиком, купил их на местном рынке, чтобы съесть перед телевизором. Но вечерний отдых испортил «сюрприз».

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«Хотя это и золотое кольцо, найти его в еде совсем не хочется. На нем могут быть микробы», — прокомментировал мужчина.

Хайлим вернул кольцо с рисунком дракона в уличный фургончик, в котором купил перекус. Он выразил надежду, что власти будут лучше проверять торговцев уличной едой.

Анна Лысенко

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