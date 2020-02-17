18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Работник школы в США нашел таинственную сумку 1950-х годов
Через соцсети он узнал, кто ее владелица.
Работник школы в американском городе Северный Кантон по имени Чез Пайл во время ремонта в 2019 году сделал неожиданную находку — между стеной и шкафчиками учеников он нашел старую женскую сумочку. Мужчина предположил, что она была утеряна в 1950-х годах, пишет CNN.
Мужчина не стал раскрывать содержимое сумки, а решил найти ее владелицу с помощью соцсетей. Он опубликовал объявление на странице школы на
Оказалось, что сумка принадлежала бывшей ученице школы по имени Патти Румфола, которая всю жизнь провела в Северном Кантоне и умерла в 2013 году.
На сообщение школы откликнулись дети Патти, которые разрешили опубликовать содержимое маминой школьной сумки. Так, в сумочке лежал кошелек с мелочью, билеты в кино, членские карточки, абонементы в библиотеку и пару кружков, расписания занятий и спортивных тренировок,
Находку руководство школы передало семье Патти, а те в свою очередь предоставили мамины фотографии, чтобы показать людям, какой была хозяйка сумки.
Екатерина Гура