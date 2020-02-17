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22:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач отказалась принимать россиянина с ВИЧ со словами «Пускай быстрее умрет»

Врач поликлиники в поселке Ныробе отказалась принимать пациента из-за его ВИЧ-статуса и пожелала ему смерти. Об этом «59.ру» рассказала президент организации «Выбор», член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анна Каргапольцева.

По ее словам, к ним в ОНК обратился недавно освободившийся из колонии мужчина, который проходит ВААРТ-терапию для людей с ВИЧ. Он сообщил, что препараты ему надо принимать пожизненно и они скоро закончатся.

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Каргапольцева пошла с ним в местную клинику, поскольку ближайший СПИД-центр находится в 400 километрах, а для поездки в Пермь ему надо получить специальный маршрутный лист, подписанный начальником районной полиции, который расположен в 43 километрах от населенного пункта.

Вместо консультации терапевт разгласила диагноз россиянина всем посетителям медучреждения и с криками «Немедленно отойдите от стола. Вы нас всех перезаражаете!» убежала в регистратуру. «Из регистратуры на весь коридор она кричала: “Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают. Вот ее медкарта, надо посмотреть. А этот пускай быстрее умрет”», — рассказала правозащитница.

Позднее организации удалось связаться с краевым СПИД-центром и получить необходимую информацию о получении лекарств.

По факту инцидента региональный Минздрав начал проверку.

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