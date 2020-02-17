22:51 (мск), источник: Lenta.Ru
Врач отказалась принимать россиянина с ВИЧ со словами «Пускай быстрее умрет»
Врач поликлиники в поселке Ныробе отказалась принимать пациента
По ее словам, к ним в ОНК обратился недавно освободившийся из колонии мужчина, который проходит
Каргапольцева пошла с ним в местную клинику, поскольку ближайший
Вместо консультации терапевт разгласила диагноз россиянина всем посетителям медучреждения и с криками «Немедленно отойдите от стола. Вы нас всех перезаражаете!» убежала в регистратуру. «Из регистратуры на весь коридор она кричала: “Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают. Вот ее медкарта, надо посмотреть. А этот пускай быстрее умрет”», — рассказала правозащитница.
Позднее организации удалось связаться с краевым
По факту инцидента региональный Минздрав начал проверку.