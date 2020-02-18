06:01 (мск), источник: Известия
Используй с умом: кто и на что может получить материнский капитал
Почему родители часто сталкиваются с трудностями.
Прокуратура Астраханской области проведет проверку по факту отказа жительнице Астраханской области в получении выплат на первого ребенка
Широкую огласку истории Зульфии Бахмутовой придал глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шеин. «Человек, который был у меня на приеме, Зульфия Бахмутова, село Три Протока Астраханской области. У женщины были неудачные роды и первые двое детей не выжили. Третьи роды были успешны. Но власти отказали в государственных выплатах на него, мотивируя тем, что он не первенец», — рассказывает Шеин на своей странице в Facebook.
Проблема возникла
В СМИ выплаты, на которые претендовала Бахмутова, неоднократно называли материнским капиталом, однако, как подчеркивают специалисты, это совершенно разные вещи.
«Женщина обратилась за пособием по первому ребенку, которое положено по ФЗ-418. По нему, если ребенок родился после 1 января 2018 и доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе, то семья имеет право на ежемесячные выплаты. Их можно получать в течение трех лет, но каждый год документы на них нужно подавать заново, чтобы подтвердить, что доход не превышен. Это не материнский капитал. Это именно ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка», — объясняет юрист Европейской юридической службы Эрдни Цамбуев.
Путаница, по словам эксперта, возникла еще и потому, что материнский капитал вскоре начнут выплачивать уже на первого ребенка.
Обещают, что вне зависимости от даты появления документа, действительным он все равно будет считаться с 1 января 2020 года. То есть те, у кого дети появились в это время, в итоге будут иметь на него право.
Правда, и с получением такой материальной поддержки могут возникнуть сложности. В начале февраля за материнским капиталом на второго ребенка обратилась в социальный центр жительница Магадана. Сертификат ей выдать отказались, обосновав тем, что к моменту рождения второго ребенка продолжительность проживания матери на территории Магаданской области составляла менее трех лет. В ситуацию вновь пришлось вмешиваться прокуратуре. Там решение признали необоснованным и потребовали устранить нарушение.
Как поясняют специалисты, отказы в этом вопросе действительно встречаются нередко. Они бывают двух видов: отказ на получение самого сертификата на материнский капитал и отказ на получение средств по уже полученному сертификату.
Тем, у кого в семье уже второй ребенок, достаточно подать заявление на выплату материнского капитала через портал Госуслуг или по почте, предоставив заявление, паспорт и свидетельства о рождении или усыновлении детей. Однако здесь есть некоторые исключения.
«На материальную помощь иногда претендуют те, кто лишен родительских прав, или те, кто усыновил ребенка своих пасынков или падчериц, но им она не положена. В Пенсионном фонде имеют право проверить эту информацию и отказать», — напоминают в Европейской юридической службе.
Такие истории — скорее исключение из правил. Значительно чаще проблемы возникают с отказом в распоряжении средствами.
Направить материнский капитал сейчас можно на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, формирование накопительной пенсии для родителей и приобретение товаров и услуг для
Наибольшее количество заявлений, по данным Пенсионного фонда, подают именно на улучшение жилищных условий. Такой запрос составляет 77,1% от всех заявлений за 2018 год. Правда, успешно воспользоваться такой возможностью получается не всегда. Чтобы получить средства на приобретение недвижимости, родителям приходится ждать, когда ребенку исполнится три года. Для многих такой вариант совершенно неприемлем. На этот случай в законе предусмотрен небольшой нюанс. Обратиться за средствами досрочно можно, если на приобретение квартиры родители брали заем или кредит. Но узкие рамки определения для многих становятся непреодолимым препятствием.
В моей практике был случай, когда у человека на руках был договор
купли-продажис рассрочкой платежа. Все официально, с застройщиком, юридическим лицом, но в законе предусмотрен заем и кредит, а не «договор купли-продажис рассрочкой платежа». На этом основании ему отказали.
Дополнительные сложности создает и необходимость сразу же выделить детям доли в квартире. Часто первое жилье семьи вынуждены брать на время, чтобы затем его продать и подыскать вариант получше. Если же дети становятся собственниками жилья, то реализовать такой вариант уже затруднительно.
— Для последующей продажи потребуются пройти ряд непростых согласований, например, с органами опеки и попечительства, для получения соответствующих разрешений, — поясняет «Известиям» адвокат Денис Петров, консультант по вопросам урегулирования финансовых обязательств.
Наличие несовершеннолетних собственников нередко затрудняет и сотрудничество с банками.
— Банки не стремятся давать им ипотечные кредиты. Если собственником является несовершеннолетний, то обращение взыскания на такой предмет залога будет затруднительно, — добавляет Петров.
Если сделка не соответствует требованиям, выдвигаемым государством, а ждать пока ребенку исполнится три года родители не готовы, в ход нередко идут обманные маневры.
Так как приобрести на материнский капитал полноценное жилье практически невозможно, часто родители решаются на покупку ветхого жилья. По мнению адвоката Петрова, часто это можно объяснить надеждой родителей на скорое расселение и увеличение метража за счет получения квартиры новой планировки.
Правда, есть и другие случаи, продиктованные вовсе не заботой о благополучии семьи.
«В практике был случай, когда женщина хотела приобрести дом, который не числился как ветхое жилье, но по сути именно таким и являлся. Ей отказали. Она обжаловала отказ в суде, начались проверки. Комиссия установила, что проживание без капитального ремонта в доме действительно невозможно. Более того, выяснилось, что женщина жила в небольшом городке, а дом купила в маленьком селе, где нет ни детского сада, ни инфраструктуры. Интересам ребенка это не соответствует. Скорее всего, это была просто попытка обналичить средства», — рассказывает Эрдни Цамбуев.
И таких случаев, когда запрет
— В больших городах, где на 450−460 тыс. рублей жилье просто не купишь, люди часто приобретают доли в квартире. Чтобы сделка была законной, размер доли должен позволять выделить изолированное жилое помещение, то есть комнату. Тогда считается, что да, семья улучшила жилищные условия. Но некоторые покупают 1/30, например. Договариваются, что «продавцу» поступят деньги, часть он оставит себе, а часть вернет родителям наличными, — рассказывает юрист Европейской юридической службы.
Так что нарушения сейчас встречаются и со стороны родителей, и со стороны ведомств. Однако, полагают специалисты, у тех, кому материнский капитал действительно полагается, возможностей добиться справедливости достаточно. Главное, не думать, что попытки спорить ничего не изменят. Практика, напоминают юристы, говорит об обратном.
Мария Рубникович