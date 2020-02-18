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02:26 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудники аэропортов признались, на что идут забытые деньги туристов

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники служб безопасности аэропортов США сохраняют всю мелочь, забытую путешественниками в зоне досмотра, и тратят ее на организацию корпоративных вечеринок и прочие нужды, сообщает Fox News.

Источник: AP 2020

Каждый, кто хотя бы раз летал на самолете, знает, что прохождение досмотра в аэропорту бывает очень длительным и утомляющим. Приходится разуваться, снимать ремень и вытаскивать всю мелочь из карманов.

В суматохе многие путешественники забывают забрать монеты, их-то и сохраняют сотрудники служб безопасности. Так, за 2018 год американцы оставили в аэропортах 978 тысяч долларов.

Эти средства используют для обновления систем безопасности, поощрения сотрудников и организации корпоративных вечеринок.

«Да, служба безопасности хранит всю мелочь, собранную на контрольно-пропускном пункте. Они могут распоряжаться ею по своему усмотрению. На практике это означает, что большинство мелочи передается в бухгалтерию и используется для финансирования различных программ», — рассказывает Кейт Салливан, сотрудница сервиса по поиску дешевых авиабилетов.

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