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02:15 (мск), источник: RTVi

Джефф Безос выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата

Основатель Amazon Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата. Об этом 17 февраля он написал у себя в инстаграме.

Источник: AP 2020

Безос намерен создать фонд Bezos Earth Fund. Он будет финансировать проекты ученых, активистов и неправительственных организаций, которые занимаются борьбой с климатическими изменениями.

Изменение климата — самая большая угроза для нашей планеты. Мы сможем спасти Землю, если крупные и малые компании, государства, международные организации, обычные люди будут работать сообща.
Джефф Безос
основатель Amazon

На старте Безос инвестирует в фонд $10 млрд и начнет выдавать гранты летом 2020 года. Другие подробности пока не сообщаются.

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По данным на 17 февраля, Forbes оценивает состояние Безоса в $129,9 млрд, он занимает первую строчку рейтинга самых богатых людей в мире.

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