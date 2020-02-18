02:15 (мск), источник: RTVi
Джефф Безос выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата
Основатель Amazon Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата. Об этом 17 февраля он написал у себя в инстаграме.
Безос намерен создать фонд Bezos Earth Fund. Он будет финансировать проекты ученых, активистов и неправительственных организаций, которые занимаются борьбой с климатическими изменениями.
Изменение климата — самая большая угроза для нашей планеты. Мы сможем спасти Землю, если крупные и малые компании, государства, международные организации, обычные люди будут работать сообща.
На старте Безос инвестирует в фонд $10 млрд и начнет выдавать гранты летом 2020 года. Другие подробности пока не сообщаются.
По данным на 17 февраля, Forbes оценивает состояние Безоса в $129,9 млрд, он занимает первую строчку рейтинга самых богатых людей в мире.