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12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина вернула себе аудиокассету, которую потеряла 25 лет назад

Запись на ней сохранилась и стала частью арт-инсталляции.

Жительница Берлина Стелла Веделл в 1993 году путешествовала по Испании вместе с родителями. Чтобы в дороге на плеере слушать любимую музыку Стелла, которой тогда было 12 лет, переписала с CD-диска на кассету музыкальные треки. Во время пребывания на Майорке девочка кассету потеряла и явно не надеялась увидеть ее снова спустя много лет.

Но в 2017 году на пляже Лансароте на Канарских островах кассету нашла британская художница и фотограф Мэнди Баркер. Она известна тем, что использует в своих работах пластиковый мусор, который находит в море. На Канарах она тоже искала экземпляры для новой выставки, и кассета стала одной из главных находок.

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По возвращении домой художница отдала ее на реставрацию и к большому удивлению смогла ее послушать. Песни и трек-лист Баркер включила в свою выставку «Море артефактов» (Sea of Artifacts), которая проходила в нескольких галереях в разных странах.

В 2019 году во время отпуска в Стокгольме Стелла Веделл случайно попала на выставку Мэнди Баркер в галерее Fotografiska и увидела ту самую кассету. Женщина подумала, что запись очень похожа на потерянный ей экземпляр. Она сфотографировала кассету и список песен и дома сравнила его с трек-листом на CD-диске. И все совпало.

Тогда Стелла связалась с художницей и рассказала ей свою историю.

Оказалось, что за 25 лет кассета проплыла почти 2,5 тысячи километров — от Майорки до Канар, пишет CNN.

Комментируя историю, глава международного отдела исследований морского мусора в Плимутском университете Ричард Томпсон отметил, что тот факт, что кассета сохранилась неповрежденной, показывает долговечность пластика и угрозу, которую он представляет для окружающей среды.

Екатерина Гура

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