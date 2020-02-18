12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Женщина вернула себе аудиокассету, которую потеряла 25 лет назад
Запись на ней сохранилась и стала частью
Жительница Берлина Стелла Веделл в 1993 году путешествовала по Испании вместе с родителями. Чтобы в дороге на плеере слушать любимую музыку Стелла, которой тогда было 12 лет, переписала с
Но в 2017 году на пляже Лансароте на Канарских островах кассету нашла британская художница и фотограф Мэнди Баркер. Она известна тем, что использует в своих работах пластиковый мусор, который находит в море. На Канарах она тоже искала экземпляры для новой выставки, и кассета стала одной из главных находок.
По возвращении домой художница отдала ее на реставрацию и к большому удивлению смогла ее послушать. Песни и
В 2019 году во время отпуска в Стокгольме Стелла Веделл случайно попала на выставку Мэнди Баркер в галерее Fotografiska и увидела ту самую кассету. Женщина подумала, что запись очень похожа на потерянный ей экземпляр. Она сфотографировала кассету и список песен и дома сравнила его с
Тогда Стелла связалась с художницей и рассказала ей свою историю.
Комментируя историю, глава международного отдела исследований морского мусора в Плимутском университете Ричард Томпсон отметил, что тот факт, что кассета сохранилась неповрежденной, показывает долговечность пластика и угрозу, которую он представляет для окружающей среды.
Екатерина Гура