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13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит марокканская деревня-крепость, где снимали «Игру престолов»

Местные жители планируют сделать ее туристической достопримечательностью.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Айт-Бен-Хадду — самая известная крепость Южного Марокко и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Это типичный пример традиционной марокканской архитектуры — все жилища здесь построены из красно-коричневой глины, дома с плоскими крышами располагаются на склоне холма террасами, а улицы соединяются арками и узкими проходами. Сейчас в деревне практически не осталось жителей.

Айт-Бен-Хадду — одно из самых популярных в Марокко мест для съемок фильмов. Здесь было снято более 15 картин, в том числе «Гладиатор», «Александр», «Мумия» и несколько эпизодов популярного сериала «Игра престолов» (он послужил декорациями к вымышленному желтому городу Юнкан, который завоевала Дейнерис Таргариен).

Местные гиды говорят, что после сериала здесь увеличился поток туристов, но потенциал деревни-крепости практически не раскрыт. Чтобы исправить это, власти планируют создать в Айт-Бен-Хадду музей кино, в котором будут представлены фотографии, костюмы и реквизит из фильмов, которые были здесь сняты.

Екатерина Гура

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