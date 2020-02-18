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15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

На побережье Новой Зеландии выбросило полмиллиона мидий

Моллюски буквально сварились заживо.

Новозеландец Брэндон Фергюсон в середине февраля отправился с семьей и друзьями на пляж Северного острова, чтобы собрать немного мидий на ужин, но обнаружил там около полумиллиона уже сварившихся моллюсков.

Практически у всех мидий были открытые раковины, и, судя по словам Фергюсона, на пляже уже стоял зловонный запах, пишет NZherald.

По словам океанологов, мидий в последние годы часто выбрасывает на берег в Новой Зеландии. Происходит это из-за повышающейся температуры морских вод, отливов и высокого давления. Дальше моллюски просто лежат на берегу и «заживо варятся» под палящим солнцем.

Ученый Эндрю Джеффс из Университета Окленда отметил, что если мировые воды продолжат нагреваться, то моллюски могут могут полностью исчезнуть из вод у побережья Новой Зеландии.

Екатерина Гура

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