На побережье Новой Зеландии выбросило полмиллиона мидий

Новозеландец Брэндон Фергюсон в середине февраля отправился с семьей и друзьями на пляж Северного острова, чтобы собрать немного мидий на ужин, но обнаружил там около полумиллиона уже сварившихся моллюсков.
Практически у всех мидий были открытые раковины, и, судя по словам Фергюсона, на пляже уже стоял зловонный запах, пишет NZherald.
По словам океанологов, мидий в последние годы часто выбрасывает на берег в Новой Зеландии. Происходит это из-за повышающейся температуры морских вод, отливов и высокого давления. Дальше моллюски просто лежат на берегу и «заживо варятся» под палящим солнцем.
Ученый Эндрю Джеффс из Университета Окленда отметил, что если мировые воды продолжат нагреваться, то моллюски могут могут полностью исчезнуть из вод у побережья Новой Зеландии.