15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Монумент «Родина-мать зовет!» показали с высоты птичьего полета
Видео было снято в густом рассветном тумане.
В Сети появилось удивительное видео, снятое в Волгограде в середине февраля. С высоты птичьего полета дрон снял 85-метровый монумент «Родина-мать зовет!», окутанный плотным туманом.
Напомним, что в ноябре 2019 года со скульптуры «Родина-мать зовет!» убрали строительные леса. С 2017 года здесь ведется первая масштабная реставрация с момента возведения памятника. Закончить работы планируется к маю 2020 года, когда будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Екатерина Гура