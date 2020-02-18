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15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Монумент «Родина-мать зовет!» показали с высоты птичьего полета

Видео было снято в густом рассветном тумане.

В Сети появилось удивительное видео, снятое в Волгограде в середине февраля. С высоты птичьего полета дрон снял 85-метровый монумент «Родина-мать зовет!», окутанный плотным туманом.

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Напомним, что в ноябре 2019 года со скульптуры «Родина-мать зовет!» убрали строительные леса. С 2017 года здесь ведется первая масштабная реставрация с момента возведения памятника. Закончить работы планируется к маю 2020 года, когда будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Екатерина Гура

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