16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Продавщица из США прославилась благодаря нестандартной рекламе
Суровая женщина стала настоящей звездой магазина и соцсетей.
Супермаркет Walmart в американском штате Мэриленд решил нестандартно подойти к вопросу рекламы своих товаров и акций в соцсетях. На странице магазина в Facebook начали появляться фото продавцов, рекламирующих те или иные продукты. Но лишь одна сотрудница смогла оправдать ожидания: она не только помогла магазину с продажами, но и сама стала знаменитостью.
Женщина по имени Шарлин прославилась благодаря своему остроумному подходу к созданию снимков. Продавщица позирует с суровым и беспристрастным выражением лица,
Каждое фото с Шарлин набирает множество лайков, а у нее самой уже появились фанаты, которые приходят в магазин, чтобы с ней сфотографироваться, пишет Metro.
Екатерина Гура