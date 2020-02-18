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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Продавщица из США прославилась благодаря нестандартной рекламе

Суровая женщина стала настоящей звездой магазина и соцсетей.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Супермаркет Walmart в американском штате Мэриленд решил нестандартно подойти к вопросу рекламы своих товаров и акций в соцсетях. На странице магазина в Facebook начали появляться фото продавцов, рекламирующих те или иные продукты. Но лишь одна сотрудница смогла оправдать ожидания: она не только помогла магазину с продажами, но и сама стала знаменитостью.

Женщина по имени Шарлин прославилась благодаря своему остроумному подходу к созданию снимков. Продавщица позирует с суровым и беспристрастным выражением лица, из-за чего фотографии выглядят очень смешными и даже абсурдными.

Каждое фото с Шарлин набирает множество лайков, а у нее самой уже появились фанаты, которые приходят в магазин, чтобы с ней сфотографироваться, пишет Metro.

Екатерина Гура

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