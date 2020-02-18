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17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит древнее оружие римского легионера до и после очистки

Археологи обнаружили ржавый кинжал, которому уже более 2 тысяч лет.

В конце 2019 года во время раскопок на могильном холме недалеко от немецкого города Хальтерн-ам-Зе 19-летний практикант Нико Кальман обнаружил уникальную находку. Он извлек из-под земли заржавевшее оружие, возраст которого ученые оценили в 2 тысячи лет. Оружие — это кинжал, ножны и пояс, принадлежавшие, по мнению ученых, римскому легионеру, жившему в первом веке нашей эры.

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Кинжал был полностью покрыт толстым слоем ржавчины, но за несколько месяцев ее удалось полностью очистить, и ученые пришли в восторг от результата. Оказалось, что оружие сохранилось в идеальном состоянии. Кинжал удалось вытащить из ножен, а также стало возможным рассмотреть красную эмаль, украшение из стекла и узор из листьев, пишет The Times.

После полной очистки и небольшой реставрации археологи решились показать находку и опубликовали фото «до» и «после».

По словам археологов, такое хорошее состояние оружия — большая редкость и удача. Кинжал оказался погребен на правильной глубине (около 1 метра). Если бы он лежал ниже, то его бы разрушили подземные воды, а выше — кто-нибудь бы уничтожил его плугом.

Екатерина Гура

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