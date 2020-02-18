Британка отпраздновала развод, организовав «свадебную» вечеринку

29-летняя визажистка Эмма Баруа из Восточного Эссекса попала на страницы британских СМИ благодаря необычной вечеринке, которую она устроила в честь своего развода.
На масштабное торжество британка пригласила 50 гостей, почти все из которых были и на ее свадьбе. Вечеринка с праздничным тортом, диджеем, фотографом и конкурсами обошлась девушке в 600 долларов, и это не считая двух нарядных платьев и специальных приглашений.
Эмма рассказала журналистам, что ее вечеринка была очень похожа на обычную свадьбу, только без жениха и белого платья. Девушка также назвала это «праздником любви», только не к своему партнеру, а к себе, пишет Mirror.
Баруа встречалась со своим уже бывшим мужем с 2015 года. Тогда он жил в Австралии, и в 2017 году пара решила пожениться, чтобы наконец-то жить вместе. Но все пошло не по плану, они стали часто ссориться и через 16 месяцев решили развестись. Окончательную точку в браке Эмма поставила в феврале 2020 года, когда получила документы о разводе. Сейчас она встречается с 38-летним мужчиной и пока не собирается вступать в брак повторно.