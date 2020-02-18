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18 февраля, источник: Коммерсантъ

Берлинский кинофестиваль проверит возможную связь своего основателя с нацистами

Сегодня, 18 февраля, оргкомитет Берлинского кинофестиваля сообщил, что проведет расследование о возможных связях своего основателя Альфреда Бауэра с нацистским режимом в Германии.

Источник: AFP 2020

В конце января издание Die Zeit выпустило материал о том, что скончавшийся в 1986 году историк кино Альфред Бауэр сотрудничал с Управлением по кинематографии нацистской Германии. Это ведомство в 1942 году создал министр пропаганды Йозеф Геббельс для контроля за киноиндустрией в Германии и для создания нового источника информации от правящей партии.

Сразу после публикации в СМИ фестиваль сообщил о приостановке использования имени Альфреда Бауэра в названии своего главного приза.

В сегодняшнем сообщении уточняется, что расследование о прошлом первого директора Берлинале будет проведено при помощи Института современной истории (IfZ), созданного в 1949 году, в том числе для исследования нацистского периода в истории Германии. Результаты расследования планируется опубликовать летом текущего года.

Евгений Хвостик

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