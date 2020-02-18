Берлинский кинофестиваль проверит возможную связь своего основателя с нацистами

В конце января издание Die Zeit выпустило материал о том, что скончавшийся в 1986 году историк кино Альфред Бауэр сотрудничал с Управлением по кинематографии нацистской Германии. Это ведомство в 1942 году создал министр пропаганды Йозеф Геббельс для контроля за киноиндустрией в Германии и для создания нового источника информации от правящей партии.
Сразу после публикации в СМИ фестиваль сообщил о приостановке использования имени Альфреда Бауэра в названии своего главного приза.
В сегодняшнем сообщении уточняется, что расследование о прошлом первого директора Берлинале будет проведено при помощи Института современной истории (IfZ), созданного в 1949 году, в том числе для исследования нацистского периода в истории Германии. Результаты расследования планируется опубликовать летом текущего года.