Россия оставляет гражданам КНР только транзитный въезд

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Опрошенные «Ъ» эксперты не помнят таких тотальных запретов, китайские дипломаты удивлены, что решение принято «в момент, когда число заболевших пошло на спад». Бизнес пока не высказывает серьезных опасений, но на востоке РФ проблема с рабочей силой может встать достаточно остро, особенно в сельском хозяйстве и на стройках.
Дипломаты в растерянности
Распоряжение о приостановке въезда в РФ граждан КНР в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности подписал премьер Михаил Мишустин. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что с полуночи 19 февраля приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений гражданам Китая, а с 20 февраля перекрывается и въезд в Россию.
Решение принято на заседании правительственного оперативного штаба «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».
Как уточнили «Ъ» в аппарате Татьяны Голиковой, запрет не коснется пассажиров, следующих из Китая в другие страны через российские аэропорты. Прояснить судьбу служебных командировок и бизнес-визитов граждан КНР там не смогли, формально в документе это не упоминается.
Запрет касается только граждан КНР, то есть, например, находящиеся в Китае европейцы смогут въехать в Россию. По данным погранслужбы ФСБ, в 2019 году в РФ въехало 2,3 млн китайских граждан, в том числе 1,5 млн туристов и 321 тыс. человек с деловыми целями.
Случаи заражения коронавирусом COVID-19 с декабря 2019 года зафиксированы в 26 странах. Число умерших от вируса в Китае превысило 1,8 тыс. человек, заражены более 72 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
12 февраля в ВОЗ заявили, что ситуация стабилизировалась, но о спаде эпидемии говорить рано.
В РФ COVID-19 диагностирован у двух человек (в Тюменской области и Забайкалье), оба они граждане КНР и уже выписаны из больниц.
Бывший замдиректора Федеральной миграционной службы РФ, президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин не может вспомнить настолько тотальных запретов на въезд в Россию граждан какой-то одной страны. Бывший глава общественного совета при ФМС России и бывший замглавы ФМС Владимир Волох подтверждает, что раньше въезд закрывали лишь отдельным категориям граждан. «Но механизм отлажен. Постановление правительства доводится до пунктов пропуска на границах приказами ФСБ. Когда гражданин Китая прибывает в пункт пропуска, его не допускают в РФ», — уточнил Волох. По его мнению, в аэропортах вылета граждан КНР, скорее всего, даже не посадят на рейсы в РФ.
Однако Поставнин не исключает, что граждане КНР все же смогут «просочиться» в Россию через сопредельные страны, например, Казахстан.
Запрет застал врасплох китайских дипломатов. «Решение принято в момент, когда число заболевших пошло на спад, поэтому не вполне понятно, какой логикой руководствовались российские власти, перекрывая все четыре маршрута», — говорит источник «Ъ» в дипломатических кругах.
«Официальная реакция Китая, судя по всему, будет сдержанной и обойдется без каких-либо ответных жестов, — отмечает директор Центра комплексного китаеведения МГИМО Алексей Воскресенский.
Но решение будет воспринято в Пекине с сожалением, особенно учитывая те огромные усилия, которые сегодня предпринимает китайская сторона, для того чтобы минимизировать ущерб от распространения коронавируса. Кроме того, ряд других стран, имеющих тесное авиасообщение с Китаем, не пошли на столь радикальные меры, как Россия, для которой КНР остается ведущим стратегическим партнером.
Алексей Воскресенскийдиректор Центра комплексного китаеведения МГИМО
Основатель платформы «Серый Мокко», объединяющей носителей китайского языка в России, Фан Фэй (гражданин Китая) говорит, что китайские студенты учатся на всей территории страны — от Дальневосточного федерального университета до Калининградского. Фэй утверждает, что студенты «с пониманием» относятся к решению правительства РФ, но считают время его объявления, «скажем так, негуманным». «Решение о приостановке объявили, когда в Китае поздняя ночь, люди спят. Если им надо успеть срочно вернуться в Россию, значит надо ночью ехать в аэропорт с надеждой, что там есть рейсы и билеты. Это просто нереально», — рассуждает он. По словам Фан Фэя, у китайских студентов в РФ новый учебный семестр сперва перенесли из-за вируса на середину февраля, затем — на 1 марта, а «теперь, получается, и эти билеты пропадут».
Уже после сдачи номера, в ночь на среду, пресс-служба Минобрнауки сообщила «Ъ», что «российским вузам даны рекомендации продолжить с китайскими студентами обучение в дистанционном режиме». «Соответствующий приказ министра будет направлен руководителям образовательных учреждений», — подчеркнули в пресс-службе. Фэй прокомментировал это распоряжение.
Необходимо продумать, на какой платформе будет осуществляться такой дистанционный режим обучения — ведь YouTube, WhatsApp, Facebook, и много чего еще не работают в Китае.
Фан Фэйоснователь платформы «Серый Мокко», объединяющей носителей китайского языка в России
Проблемы с рабочей силой
Авиарейсы в Китай уже и без того серьезно сокращены. С 1 февраля между странами сообщение осуществляют только «Аэрофлот» и четыре китайские компании. Все они прилетают в Шереметьево. Соответственно, транзит может осуществляться только через этот аэропорт. В Шереметьево и «Аэрофлоте» ситуацию не комментируют. В ОАО РЖД «Ъ» уточнили, что последние поезда из Китая в Россию отменены еще 3 февраля, а китайских рабочих монополия не использует.
Турбизнес новый запрет фактически не затронет. Китай традиционно лидировал по въездному турпотоку в Россию, только за 2019 год оттуда приехало 1,49 млн путешественников. Но сейчас их уже почти не осталось: с 27 января власти самого Китая ограничили выезд туристов за пределы страны, а 1 февраля о приостановке возможности безвизовых туров объявили уже в России.
Сложнее ситуация с китайской рабочей силой. Шире всего ее используют на востоке РФ, но не только. Например, в Москве китайский концерн CRCC строит участок новой линии метро от станции «Коммунарка» до станции «Улица Генерала Тюленева» в рамках контракта, подписанного с АО «Мосинжпроект» (на 100% принадлежит мэрии Москвы).
В начале февраля 2020 года вице-мэр Андрей Бочкарев сообщал, что в Москве работают 120 специалистов из Китая, «все они здоровы, на строительных площадках приняты все необходимые меры безопасности».
Источник «Ъ» в мэрии уверяет, что заменить столько рабочих на время действия временного запрета «будет несложно». Он допускает, что часть работ выполнит персонал из других компаний-подрядчиков строительства метро.
Проблемы на востоке страны могут оказаться острее. В Еврейской АО, по данным местных СМИ, более половины рабочей силы, задействованной в агропромышленном секторе, — граждане КНР. По словам врио зампреда правительства региона Галины Соколовой, власти рассматривают вопрос замещения иностранной рабочей силы из КНР. Инвестор, который ведет достройку двух пятизвездочных отелей во Владивостоке, уже столкнулся с невозможностью привлечения китайских строителей. Представитель собственника гостиниц, ООО «Парк-отель “Бурдугуз”», говорит, что для отделочных работ в зданиях нужно 500 специалистов из КНР. Но из-за ситуации с коронавирусом эти планы нарушились: «Мы начали прорабатывать альтернативные варианты привлечения рабочей силы из-за границы».
Около 2 тыс. специалистов из Китая предполагалось задействовать на строительстве объектов судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье.
Представитель «Звезды» заявил «Ъ», что работники подрядной организации из КНР, задействованные на строительстве части объектов второй очереди, в течение последних трех месяцев постоянно находятся на территории Большого Камня и не покидали границы России, добавив, что «на ход строительства объектов ССК “Звезда” эпидемиологическая обстановка в КНР не повлияла».
В китайских компаниях, работающих в РФ, пока сохраняют спокойствие. Так, в Chery «Ъ» сообщили, что в январе и феврале отменили командировки сотрудников в Китай «в связи с ситуацией в стране», то есть возвращать никого не нужно. В начале февраля из КНР в РФ прилетели несколько сотрудников головного офиса Chery: сейчас они в профилактических целях находятся на двухнедельном карантине. Их зарплата сохраняется в полном объеме, так как «коллеги работают, используя удаленный доступ и различные каналы коммуникаций», добавили в компании.
В AliExpress, Huawei, Xiaomi отказались от комментариев, в Vivo не ответили на запрос. В части компаний при этом ссылаются на разницу во времени с головными офисами. Неофициально собеседники в китайских технологических компаниях пока не ожидают проблем, хотя в их российских офисах есть сотрудники из Китая. Источник в одной из них пояснил, что все китайские сотрудники российского офиса уже успешно вернулись в Россию после праздников на родине. В компании Oppo также подтвердили, что в российском офисе есть штатные китайские сотрудники, которые сейчас находятся в России по долгосрочным визам.
«Мы заранее предприняли все шаги для минимизации возможных неудобств, связанных с ограничениями по передвижению», — заявил старший вице-президент ZTE в России Тигран Погосян.
Проекты на территории России в основном осуществляются за счет привлечения локальных сотрудников. А китайские коллеги, кто непосредственно задействован в реализации проектов, также либо безвыездно находятся в России, либо уже прошли двухнедельный карантин.
Тигран Погосянстарший вице-президент ZTE в России
При необходимости привлечения дополнительных экспертов из Китая, добавил топ-менеджер, они смогут подключиться к работе удаленно. Он также заверил, что задержек поставок оборудования ZTE не ожидается.
Александр Воронов, Анастасия Мануйлова, Сергей Строкань, Александр Черных, деловой блок, региональные редакции «Ъ»
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