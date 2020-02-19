Эвакуированные из Китая россияне после карантина в Тюмени возвращаются в Москву

«Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт, они улетают рейсом на Москву. Дальше мы начинаем по времени вывозить наших гостей к поездам», — сказала журналистам глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова (цитата по ТАСС).
Напомни, всего были эвакуированы 144 человека, из них 128 — россияне, 16 — граждане стран СНГ (они обратились за помощью в посольство РФ). Людей вывозили более чем из десяти городов в разных частях Хубэя на автобусах. Вечером 4 февраля их привезли в аэропорт Уханя, куда прилетели два самолета Воздушно-космических сил России. Эвакуированных граждан доставили в Тюмень на карантин.
С полуночи 20 февраля гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания штаба «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».