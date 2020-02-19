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02:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Эвакуированные из Китая россияне после карантина в Тюмени возвращаются в Москву

У эвакуированных из Китая россиян и граждан стран СНГ, которых 5 февраля поместили в реабилитационный центр под Тюменью, закончился карантинный период. Первые 62 человека утренним рейсом вылетают в Москву, остальные также разъедутся в течение дня. Результаты анализов на коронавирусную инфекцию у эвакуированных людей отрицательные, они здоровы.

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«Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт, они улетают рейсом на Москву. Дальше мы начинаем по времени вывозить наших гостей к поездам», — сказала журналистам глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова (цитата по ТАСС).

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Напомни, всего были эвакуированы 144 человека, из них 128 — россияне, 16 — граждане стран СНГ (они обратились за помощью в посольство РФ). Людей вывозили более чем из десяти городов в разных частях Хубэя на автобусах. Вечером 4 февраля их привезли в аэропорт Уханя, куда прилетели два самолета Воздушно-космических сил России. Эвакуированных граждан доставили в Тюмень на карантин.

С полуночи 20 февраля гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания штаба «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

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