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05:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

В стране не хватает инженеров и бизнес-консультантов.

Источник: Reuters

Российскому рынку труда не хватает инженеров и бизнес-консультантов, сообщают Известия со ссылкой на исследование Headhunter. В среднем на одну вакансию приходится 7,1 подходящих соискателей. Но в случае с некоторыми профессиями дело обстоит иначе.

По данным на январь 2020 года, самыми дефицитными оказались профессионалы, объединенные в категорию «Консультирование».

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Это, например, менеджеры и консультанты проектов, тренеры по обучению, методологи. В среднем на одну вакансию пришлось 1,1 подходящих резюме.

На втором месте оказалась категория «Инсталляция и сервис», в которую входят инженеры и монтажники разных специализаций. Количество кандидатов на одну вакансию в ней составило 1,3. Третья строка досталась категории «рабочий персонал» и специалистам в сфере страхования.

Отмечается, что очень много резюме в категориях «Высший менеджмент», «Искусство, развлечения, масс-медиа», а также на вакансии без опыта.

Как полагают опрошенные изданием эксперты, кадровый дефицит, особенно нехватка инженеров и рабочих, может грозить сокращением промышленного производства.

При этом многие выпускники учебных заведений не работают по специальности.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в России.

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