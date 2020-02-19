05:45 (мск), источник: Аргументы и факты
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
В стране не хватает инженеров и
Российскому рынку труда не хватает инженеров и
По данным на январь 2020 года, самыми дефицитными оказались профессионалы, объединенные в категорию «Консультирование».
Это, например, менеджеры и консультанты проектов, тренеры по обучению, методологи. В среднем на одну вакансию пришлось 1,1 подходящих резюме.
На втором месте оказалась категория «Инсталляция и сервис», в которую входят инженеры и монтажники разных специализаций. Количество кандидатов на одну вакансию в ней составило 1,3. Третья строка досталась категории «рабочий персонал» и специалистам в сфере страхования.
Отмечается, что очень много резюме в категориях «Высший менеджмент», «Искусство, развлечения, масс-медиа», а также на вакансии без опыта.
При этом многие выпускники учебных заведений не работают по специальности.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в России.