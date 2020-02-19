Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

При этом вопрос оплаты этого дня каждый работодатель решает самостоятельно. При этом в ряде случаев это может повлечь за собой уменьшение заработной платы.
В Роструде отметили, что предоставление дополнительного выходного осуществляется путем издания локального нормативного акта.
Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.
В феврале и марте россиян ждут две сокращенные рабочие недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.