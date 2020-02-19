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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали «Российской газете» в Роструде.

Источник: РИА Новости

При этом вопрос оплаты этого дня каждый работодатель решает самостоятельно. При этом в ряде случаев это может повлечь за собой уменьшение заработной платы.

В Роструде отметили, что предоставление дополнительного выходного осуществляется путем издания локального нормативного акта.

Поскольку уни­фицированная форма такого приказа не уст­ановлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставле­нный выходной день подлежит оплате.
Роструд

В феврале и марте россиян ждут две сокращенные рабочие недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

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