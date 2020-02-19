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10:52 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали о пользе «вредного» гарнира

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что употребление картофеля, который принято считать «вредным» продуктом, способно улучшить показатели здоровья. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Источник: CC0/RitaE
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Специалисты провели эксперимент, разделив добровольцев на две группы: одна в течение четырех недель употребляла в пищу гарнир из рафинированных зерен, в том числе белый рис, а другая — приготовленный на пару или запеченный картофель.

После этого ученые измерили у участников ряд маркеров кардиометаболического риска, включая уровень глюкозы в плазме крови, сывороточный инсулин, холестерин и артериальное давление.

Оказалось, что у тех, кто употреблял картофель, показатели были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из очищенных зерен.

При этом специалисты напомнили, что позволить добавлять в свой рацион картофель могут только здоровые люди, не имеющие соответствующих противопоказаний.

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