Ученые рассказали о пользе «вредного» гарнира

Специалисты провели эксперимент, разделив добровольцев на две группы: одна в течение четырех недель употребляла в пищу гарнир из рафинированных зерен, в том числе белый рис, а другая — приготовленный на пару или запеченный картофель.
После этого ученые измерили у участников ряд маркеров кардиометаболического риска, включая уровень глюкозы в плазме крови, сывороточный инсулин, холестерин и артериальное давление.
Оказалось, что у тех, кто употреблял картофель, показатели были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из очищенных зерен.
При этом специалисты напомнили, что позволить добавлять в свой рацион картофель могут только здоровые люди, не имеющие соответствующих противопоказаний.