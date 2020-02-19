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12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кольцо, потерянное в США в 1973 году, нашли в финском лесу

Очень загадочная история.

Американка Дебра Маккенна еще в 1973 году потеряла кольцо, случайно забыв его на раковине универмага в Портленде, штат Мэн.

Кольцо принадлежало ее тогдашнему бойфренду Шону, за которого она вышла замуж четыре года спустя, в 1977 году. 40 лет пара жила в счастливом браке, пока Шон не умер от рака в 2017-м. Каково же было удивление Дебры, когда спустя три года, в 2020-м, она получила «привет» от покойного супруга в виде того самого потерянного кольца.

С Деброй через Facebook связался 38-летний Марко Сааринен, работающий слесарем в Финляндии. Мужчина рассказал, что в свободное время любит искать артефакты с металлоискателем. В один из таких походов он обнаружил в лесу Каарины на глубине 15 сантиметров под землей странное кольцо, которое и привело его к американке.

Марко уточнил, что на кольце были выгравированы слова «Morse High School» («Высшая школа Морзе»), «1973 год» и инициалы «SM». Мужчина удивился такой находке и решил провести расследование. Он нашел эту американскую школу и на официальной странице в Facebook опубликовал фото кольца с просьбой помочь ему разыскать хозяина украшения. И сила соцсетей быстро сработала. Покойный Шон оказался единственным выпускником школы того года с инициалами «SM», а потому бывшие одноклассники мужчины связали Марко с вдовой Шона Деброй.

Дебра долго не могла поверить, что кольцо, которое она потеряла в США 47 лет назад, нашлось в финском лесу. Но ее сомнения рассеялись, когда Марко прислал ей украшение по почте. В интервью журналистам CNN женщина призналась, что была шокирована такой новостью, но посчитала это добрым знаком и «приветом» от любимого покойного супруга. Как именно кольцо из США попало в Финляндию, вероятно, теперь уже никто не узнает.

Екатерина Гура

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