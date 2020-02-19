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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В горах Кении «воскрес» карликовый галаго

Впервые за многие годы ученым удалось заметить загадочного карликового галаго, сообщает Phys.org. Эти крошечные ночные приматы, обитающие в горах Таита в Кении, находятся на грани исчезновения.

Источник: Hanna Rosti, University of Helsinki

Крошечных родственников лори весом всего 100−180 грамм обнаружили в 2002 году в относительно прохладных горных лесах на высоте 1400−1950 метров над уровнем моря. С тех пор новых данных о них не поступало. Ученые предположили, что этот редкий вид животных вымер.

Обнаружить животных сложно еще и потому, что они обитают на деревьях, высота которых может достигать 50 метров. Галаго живут небольшими группами, прыгают с дерева на дерево и питаются мотыльками, цикадами и другими насекомыми.

Исследователи из Хельсинского университета, изучающие животных в горах Таита, установили камеры ночного видеонаблюдения. Так они смогли выяснить, что животное по-прежнему обитает в Кении, но его популяция очень мала.

Анна Лысенко

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